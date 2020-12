Chácara no Lago Norte era ponto de plantação de maconha

PUBLICIDADE

Por volta de 1h30 desta terça-feira (29) a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de receptação e tráfico de drogas no Núcleo Rural Bananal, no Lago Norte. O Grupo Tático Operacional do 3º batalhão (Gtop 23) fazia um ponto de bloqueio na DF – 003, EPIA Norte, quando um homem em um Hyundai HB20 desobedeceu a ordem de parada e fugiu.

As equipes iniciaram, então, um acompanhamento tático até a DF-009, local onde o veículo entrou a uma propriedade rural. O carro foi encontrado trancado e identificado como clonado, sendo o original proveniente de roubo no dia 18 de dezembro deste ano.

O proprietário da chácara foi localizado e disse aos policiais que o carro era do seu sobrinho que havia corrido em direção ao mato. Seguindo os rastros deixados na vegetação local, a equipe encontrou com um plantio de maconha, uma estufa, balança de precisão, mais de 4kg da droga preparada para consumo e diversos materiais utilizados na produção e processamento desta substância entorpecente.

O dono do terreno foi identificado e assumiu a propriedade das plantas e de todo material encontrado. O motorista do carro foi encontrado escondido embaixo de uma cama. Os suspeitos foram apresentados na Central de Flagrantes.