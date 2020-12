CGU homenageia promotor de Justiça por serviços de combate à corrupção

PUBLICIDADE

A Controladoria-Geral da União (CGU) homenageou o promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, Eduardo Gazzinelli, pelos serviços relevantes prestados no combate à corrupção no Brasil. A homenagem foi feita nesta quarta-feira (2) pelo ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, e é parte da programação da 2ª edição do fórum “O controle no combate à corrupção”.

O promotor de Justiça acredita que o reconhecimento é resultado do trabalho conjunto realizado pela Prodep. “A homenagem foi para cada um dos integrantes da Promotoria, técnicos, analistas e promotores. Somos um todo e assim vamos seguindo em nossa rotina de luta contra a corrupção. Todos foram agraciados”, afirmou.

Perfil

Eduardo Gazzinelli se formou em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e é promotor de Justiça desde 2002. Foi instrutor do Programa Nacional de Capacitação ao Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, do Ministério da Justiça, entre 2007 e 2011. Também atuou como membro auxiliar da Procuradoria-Geral da República (PGR) entre 2014 e 2017.

Com informações do MPDFT