Cerimônia forma 55 novos profissionais de enfermagem na Escs

Durante uma cerimônia solene, realizada na noite da última segunda-feira (1º), 55 estudantes de enfermagem se formaram pela Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs). A instituição faz parte do complexo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), vinculada à Secretaria de Saúde (SES).

“Tivemos que nos readaptar e reinventar diante da nova situação [de pandemia]”, relatou a recém-formada Luiza Stheffane de Paiva Corá. “Hoje sabemos, na prática, da importância da ciência e do quanto uma equipe unida e alinhada faz a diferença na vida do paciente.”

Os formandos deram o nome da professora Elisângela Andrade Silva Motta à turma. Ela destacou a missão do curso de enfermagem da Escs: formar enfermeiros com excelência, para produção do cuidado, educação, pesquisa e promoção da saúde, em consonância com políticas públicas do setor. “Sigam as normas e as rotinas, mas lutem pelo que é ideal para seu paciente”, disse ela aos formandos. “Busquem soluções criativas, respeitando as diferenças, de forma ética e não excludente – em especial, na defesa do SUS”.

A oradora da turma, Lígia Maria Aguiar, representou os novos enfermeiros num discurso que reforça a importância da chegada dos novos profissionais ao sistema de saúde. “Essa trajetória nos ofereceu experiências singulares, que vão muito além do conhecimento técnico e científico; nos fez desenvolver maturidade e capacidade de fazer valer a importância da nossa profissão”, declarou.

Presente à cerimônia, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ressaltou a importância do comprometimento dos novos profissionais e falou um pouco sobre a sua trajetória. “Aprendi a primar pela qualidade do serviço público, para que as pessoas pudessem receber uma saúde de qualidade e eficiente”, contou.

As informações são da Agência Brasília