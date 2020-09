Cerimônia de Troca da Bandeira abre a Semana da Pátria

PUBLICIDADE

A Cerimônia de Troca da Bandeira abre, neste domingo (6), as comemorações da Semana da Pátria no Distrito Federal. A ideia é promover a ressignificação do tradicional evento e o fortalecimento do sentimento pátrio dentro da promoção de Brasília como destino do turismo cívico.

O troca contará com apresentações virtuais da Banda da Marinha e e da Orquestra Sinfônica Brasileira, com transmissão em tempo real, a partir das 10h, pelas redes sociais da Secretaria de Turismo (Setur-DF). Facebook, Instagram e YouTube serão as plataformas de transmissão (veja mais abaixo).

O comandante do Grupamento dos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, o capitão de Mar e Guerra Vannei de Almeida Silva Júnior, participará da cerimônia e da Live Tour que será feita na sequência, juntamente com o guia turístico Lúcio Montiel, nos principais pontos turísticos cívicos do Eixo Monumental.

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, lembrou o resgate da cerimônia dentro do calendário do turismo cívico de Brasília e destacou a necessidade de dar continuidade à cerimônia, mesmo que de forma virtual, em razão da pandemia de Covid-19. “Por natureza, Brasília é a capital do turismo cívico. Desde o início da nossa gestão estruturamos o projeto com parcerias e ações efetivas com vários órgãos do GDF, secretarias de Estado, Governo Federal, Sesc, Senac e com a iniciativa privada”, afirma.

“Ao longo desse período, por meio da Cerimônia de Troca da Bandeira, o primeiro domingo de todo mês passou a ser uma manhã repleta de ações, com a participação da população, de estudantes de todo o Brasil e com shows das Regiões Administrativas”, acrescenta Vanessa.

O projeto, elogiado pela ressignificação da cerimônia e pela retomada do sentimento de patriotismo, já tem novos objetivos a partir da retomada das atividades pós-pandemia. “A união de forças entre Marinha, Exército, Aeronáutica e Casa Militar com diversas entidades e iniciativa privada proporcionou essa conquista. Agora, com apoio do Ministério do Turismo, avançaremos com mais força para todo o Brasil nesta promoção do turismo cívico”, arremata a secretária.

Ações

No Dia da Independência, na segunda-feira (7), será feito o lançamento de uma exposição virtual no Instagram da Setur-DF, por meio da qual serão postadas fotos da construção de Brasília. A intenção é fazer as publicações como se, naquela época, houvesse a rede social – e, assim, as imagens tivessem sido publicadas em plataforma 0n-line.

Toda a programação do Setembro Cívico, além de promover o turismo, é repleta de homenagens ao aniversário de Juscelino Kubitschek e o reconhecimento aos seus feitos – o presidente dos “anos dourados” que promoveu a interiorização do Brasil e, com seu perfil desenvolvimentista, tornou a população brasileira próspera.

“Todo brasileiro tem que conhecer sua capital”, defende Vanessa Mendonça. “A Setur-DF quer resgatar o sentimento pátrio da população brasileira e convidar a todos para conhecerem Brasília pelo olhar de Juscelino Kubitschek, seu idealizador.”

Serviço

Cerimônia de Troca da Bandeira – Abertura da Semana da Pátria

Data: 6 de setembro de 2020

Horário: a partir das 10h

Como assistir: Instagram, Facebook e YouTube.

