Cerca de 810 mil doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas

Até o dia 30 a campanha de vacinação contra o vírus influenza continua firme e forte. Até esta data quem ainda não se vacinou e faz parte do público alvo pode procurar uma das 128 salas de vacina mais próxima para ser imunizado. Até agora foram aplicadas 809.837 doses que representam uma cobertura de mais de 86%.

A vacina previne três tipos do vírus Influenza: A (H1N1), a (H3N2) e B. Alguns grupos ultrapassaram a meta de indivíduos vacinados de acordo com o planejamento para a campanha, que é de 90%. Esses grupos foram: idosos (146,8%), trabalhadores da saúde (120,9%), profissionais das forças de segurança e salvamento (115,2), portadores de comorbidades (94,9%).

A enfermeira da área técnica de imunização, Fernanda Ledes, alerta que a cobertura para alguns grupos ainda está abaixo do desejado, como pessoas com deficiência (1,9%), adultos de 55 a 59 anos (27,2%), caminhoneiros e motoristas do transporte público (27,6%), e as crianças de dois a cinco anos (39,8%).

“A Influenza é uma doença que pode levar a quadros mais complicados e hospitalizações nesses grupos. As salas de vacinas estão em funcionamento e buscando usar medidas para se adequar ao momento da pandemia que vivemos”, afirma Fernanda reforçando a convocação para que esses grupos se vacinem.

Contraindicações

A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática em doses prévias da vacina. Contudo, na maioria dos casos, as vacinas contra influenza têm um perfil de segurança excelente e são bem toleradas.

Pacientes que tenham alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados podem receber a vacina, contanto que ela seja administrada em ambiente hospitalar.

Para pessoas acamadas e acima dos 60 anos, é possível fazer um agendamento para que a imunização seja feita em domicílio. O agendamento pode ser feito pelo 160 ou na unidade básica de saúde (UBS) de referência do domicílio do acamado.

Com informações da Agência Brasília