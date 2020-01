Cerca de 800 policiais reforçam a segurança em áreas comerciais

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (24) as áreas comerciais de todo o Distrito Federal terão o policiamento reforçado por meio da Operação Soteria, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O objetivo é prevenir as ocorrências de furtos e roubos a pedestres, aumentar a segurança e reduzir os índices de criminalidade. Cerca de 800 policiais serão empregados na ação.

“A operação será conjunta e com participação de todos os comandos regionais, e nesta edição vamos focar em Taguatinga e Ceilândia”, informa o chefe do Departamento Operacional da PMDF, coronel Agrício Silva. “Desta forma, vamos remanejar os policiais que atuam normalmente em áreas administrativas e burocráticas para esta ação específica.”

Além do policiamento convencional, haverá suporte de unidades especializadas, como Batalhão de Aviação Operacional (BavOp), Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), Patrulha Tático-móvel (Patamo) e Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

A ação será distribuída de acordo com as manchas criminais identificadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). “O efetivo será distribuído em estacionamentos e nas adjacências dos comércios”, explica Agrício Silva. “O planejamento foi feito para que o policiamento esteja mais visível e mais próximo das pessoas”.

Com informações da Agência Brasília.