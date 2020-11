Cerca de 200 toneladas de lixo e entulhos são recolhidos no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

No Recanto das Emas, equipes da administração regional e do GDF Presente percorreram as ruas da região no início desta semana executando diversos serviços e levando melhorias, conforto e segurança para moradores, comerciantes e produtores rurais.

Nesta quarta (25), seis toneladas de massa asfáltica foram utilizadas em uma parte da operação tapa-buracos, que recuperou ruas em quadras das regiões 100, 600 e 800 da região administrativa, atendendo a demandas de moradores que por ali trafegam diariamente.

Além disso, outro importante serviço foi realizado pelas equipes da administração regional e do GDF Presente: a limpeza das ruas. Ao todo, cerca de 200 toneladas foram recolhidas de locais impróprios para o descarte de lixo. Inicialmente, os trabalhos se concentraram nas bocas de lobo, das quais foram recolhidos lixo orgânico, plástico e entulho que se acumulavam e impediam o fluxo das águas pluviais.

A limpeza se estendeu das galerias subterrâneas e chegou também a parte térrea da região: caminhões da administração regional circularam em diversos pontos da RA, a exemplo das Avenidas Monjolo, Vargem da Benção e Recanto das Emas, além de áreas públicas conhecidas, realizando o recolhimento de entulhos e inservíveis, como móveis antigos, além de restos de galhadas e podas de árvores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gerente de manutenção e obras da Administração Regional do Recanto das Emas, Leonardo Alves da Silva, ressalta o empenho das equipes nos trabalhos na cidade, que estão previstos para acontecer até o próximo dia 30. “Aproveitamos o reforço da presença do Polo Sul e, juntamente com a administração regional, estamos fazendo esses serviços importantes para a manutenção e conservação da nossa cidade”, ressalta.

A área rural da região será o enfoque das tarefas do GDF Presente a partir desta quinta (26), como explica o coordenador do Polo Sul do programa, Germano Guedes: “Nós ainda não tínhamos terminado os serviços de patrolagem perto da Ponte Alta Norte, então estávamos aguardando a conclusão dos trabalhos. Eles terminaram nesta quarta-feira (25) e agora seguem para o Recanto”.

Acessibilidade em foco

A acessibilidade também foi o foco dos trabalhos da administração regional, em parceria com o GDF Presente. Uma rampa de acessibilidade para cadeirantes foi construída na quadra 116, enquanto outra está sendo finalizada na 805, além do conserto em calçadas na principal avenida da cidade. Um trabalho importante para as pessoas com deficiência feito em parceria com a população. O administrador regional do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, explica como funciona: “O morador faz um vídeo mostrando qual é a dificuldade de locomoção, envia para a administração e mandamos uma equipe ao local, que faz uma análise e executa a obra”, afirma.

As informações são da Agência Brasília