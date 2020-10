Cerca de 11 kg de maconha são apreendidos no Gama

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de militares do 9º Batalhão, foram acionados por volta de 10h desta sexta-feira (23) para averiguar movimentação atípica que estava acontecendo na quadra 3 do Setor Oeste do Gama.

Os policiais foram até o endereço e viram que se tratava de uma obra abandonada. Foi feita uma busca no local e dois adolescentes, com idades variando entre 16 e 17 anos, foram abordados fracionando e embalando maconha.

Os dois jovens foram apreendidos e, com eles, foram localizados aproximadamente 11 kg de maconha, além de apetrechos para embalar e fracionar a droga. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e ficou sob responsabilidade do sargento Célio Nicácio e cabo Godric.