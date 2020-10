Centro Interescolar de Línguas anuncia vagas remanescentes

PUBLICIDADE

As unidades do Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Distrito Federal anunciaram as últimoas vagas para o segundo semestre de 2020. Os interessados têm até o próximo domingo (18). A inscrição é online, no site da Secretaria de Educação (SEE).

As vagas são oferecidas ao público em geral após não ser ocupadas por estudantes da rede pública. Os cursos são de espanhol, francês, inglês e japonês. O resultado será divulgado na segunda-feira (19), a partir das 18h, também no site da SEE.

Uma vez divulgado o resultado, estudantes contemplados deverão fazer as matrículas entre os dias 20 e 21 deste mês, também por meio eletrônico, com o envio da documentação necessária.

Confira os documentos requisitados:

Certidão de Nascimento;

CPF do estudante;

Duas fotos 3X4;

Comprovante de residência;

Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH.