Centro de Taguatinga tem novo bloqueio

PUBLICIDADE

A partir das 13h deste sábado (17), o acesso de veículos da Avenida Samdu ao Centro de Taguatinga estará totalmente fechado, em razão do início da segunda etapa das obras de construção de viadutos. A empresa responsável pelo serviço colocará tapumes bloqueando toda a passagem de veículos e pedestres no trecho compreendido entre a Avenida Comercial e o Viaduto da Samdu. Apenas a ligação da Comercial Norte com a Comercial Sul permanecerá aberta, por enquanto.

Também não será mais permitido o trânsito de pedestres pelo canteiro de obras, devido ao risco de acidentes com as máquinas que trabalham no local. As pessoas deverão se deslocar até a faixa de pedestres, localizada no cruzamento da Avenida Central com a Comercial, para fazer a travessia de forma segura.

Equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) continuam nas imediações atuando no controle de tráfego para garantir segurança tanto dos usuários da via quanto dos operários da obra.

As informações são da Agência Brasília