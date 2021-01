Centro de Juventude do DF oferece cinco cursos e oficinas

PUBLICIDADE

O ano de 2020 trouxe intensas mudanças e adaptações nas unidades do Centro de Juventude do DF: a pandemia do coronavírus fez com que as atividades presenciais fossem suspensas para segurança de todos e adaptadas para a modalidade online.

Os desafios foram muitos, mas as conquistas e ampliação dos atendimentos de jovens do Distrito Federal foram igualmente grandiosas.

Dando continuidade às atividades e serviços oferecidos pelos Centros, em 2021 a retomada de atividades vem com novidades: novas modalidades da oficina de culinária, mais um módulo inicial das atividades de teatro e cursos profissionalizantes, sendo um de assistente administrativo e início inédito do curso profissionalizante em empreendedorismo digital.

Para o secretário de Juventude do Distrito Federal, Kedson Rocha, as mudanças ocorridas em de 2020 foram desafiadoras, porém valiosas.

“Olhar para o trabalho que foi realizado nos centros da Juventude do ano de 2020 mesmo em meio a todos os desafios, nos motiva a continuar em frente buscando viabilizar aos jovens do DF oportunidades de aprendizado, crescimento e trabalho. Nossos professores dos CJs têm sido verdadeiros desbravadores ao se reinventarem para que os jovens atendidos pudessem continuar em frente mesmo durante a pandemia”, avalia.

Mesmo com todas as restrições e desafios impostos pela pandemia, mais de 300 jovens participaram das oficinas oferecidas pelos CJs em 2020, além dos que ingressaram no Curso Profissionalizante de Cuidador de Idoso e daqueles que participaram das rodas de conversas e demais atividades ofertadas.

As inscrições para as atividades do CJ são feitas no site do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap) – Agência de Transformação Social. Todos os cursos e oficinas ministrados no CJ são gratuitos e terão emissão de certificados para aqueles que concluírem pelo menos 75% das atividades propostas.

Os requisitos para participação são: ter entre 15 e 29 anos, residir no Distrito Federal e possuir recursos necessários para realização do curso à distância.

Cozinha de Sucesso: faça e venda

Com uma abordagem dinâmica e ministrada pelo instrutor cultural e chef de cozinha Eduardo Henrique, a oficina apresenta uma nova proposta ao Centro de Juventude do DF ao promover conteúdo aos jovens que pensam em empreender no ramo da culinária.

Em 2020 195 jovens participaram e foram certificados pela oficina que já está em sua 6ª edição. Cada módulo terá foco específico, seja na panificação ou nas receitas fit e light. Ambas abordarão temas como marketing, precificação, delivery, técnicas básicas de cozinha, de higiene, informações sobre embalagens, além de receitas que fazem sucesso e são facilmente comerciáveis.

Teatro

Esta oficina oportuniza o desenvolvimento de habilidades para lidar com os desafios, transformando-os em potencialidades para pensamento coletivo e para assumir o protagonismo na juventude.

Com quatro módulos, a atividade é um sucesso entre os jovens e promove integração e engajamento constante dos participantes. No último ano, 165 participantes concluíram os exercícios propostos pelo professor Adilson Diaz, resultando na apresentação de 5 mostras virtuais de teatro.

Assistente administrativo

Atividade que oferece formação profissional em assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando na rotina empresarial, no controle de gestão financeira, na organização de arquivos, na gerência de informações e na revisão de documentos. O curso vem sendo ofertado no CJ desde 2017 e já formou 433 jovens com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho.

Empreendedorismo digital

Oferta inédita no Centro de Juventude, a demanda deste curso veio em resposta às necessidades da juventude que ficaram ainda mais evidentes com a adaptação de muitas atividades para o universo virtual.

A formação em empreendedorismo digital promove uma jornada para a abertura do próprio negócio com pouco ou zero custo, exercitando criatividade, noções de finanças, vendas, fluxo de caixa, criação da marca própria e comunicação

Oferta de oficinas e cursos profissionalizantes na modalidade virtual

Início: Entre os dias 11 e 18.

Carga horária: 30 horas para oficinas e 200 horas para cursos profissionalizantes. Ambas as atividades emitem certificados.

Plataformas de acesso às atividades: Zoom e Moodle.

Requisitos: ter entre 15 e 29 anos, residir no DF e possuir recursos necessários para realizar o curso a distância.

Link para inscrição: iecap.org.br/2020,

* Com informações da Secretaria de Juventude (Sejuv)