Centro da Juventude abre oficina de curso de teatro

A Secretaria da Juventude (Sejuv), por meio do Centro de Juventude (CJ) do DF, realizou na última quinta-feira (14) a aula inauguração de uma oficina de teatro para jovens. O encontro foi apresentado pelo professor Adilson Dias. A iniciativa contém quatro módulos e promove atividades de integração entre os participantes.

Em 2020, 165 pessoas concluíram as atividades estipuladas propostos pelo professor, o que resultou na apresentação de cinco mostras virtuais de teatro.

A aula inaugural contou com a participação do secretário de Juventude, Kedson Rocha, que deu as boas-vindas à turma: “Que fantástico saber que a oficina de teatro tem dado tão certo! É uma iniciativa que permite a vocês, jovens, desenvolverem uma gama de habilidades que será útil em várias áreas de suas vidas”.

As inscrições ainda estão abertas para as oficinas. Na segunda-feira (18), começa o curso profissionalizante de Empreendedorismo Digital, oferta inédita no CJ. Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares (Iecap). Todos os cursos e oficinas ministrados no CJ são gratuitos e terão emissão de certificados para aqueles que concluírem pelo menos 75% das atividades propostas.

“Me orgulha muito acompanhar essa quantidade de inscritos que estão ocupando o seu tempo com uma atividade produtiva e não somente permitindo que a vida os leve para qualquer lugar”, destacou o secretário de Juventude, durante a aula magna. “É nisso que a Sejuv acredita, e é para isso que estamos trabalhando.”

