Central de monitoramento é instalada para combater crimes em Planaltina

Planaltina ganha um Centro de Monitoramento Remoto (CMR), instalado no 14º Batalhão da Polícia Militar. O lançamento da central nesta quarta-feira (25), está entre as ações da Cidade da Segurança Pública . Planaltina já conta com o sistema de monitoramento, mas ainda não tinha uma central exclusiva. As imagens capturadas em tempo real, concentradas no novo espaço, vão contribuir com ações de policiamento preventivo, assim como auxiliar nas investigações.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, explica que a ação faz parte do projeto DF Seguro, que possui quatro eixos: “Ampliação e modernização do videomonitoramento; aperfeiçoamento do atendimento de emergência; maior investimento nas áreas prioritárias de segurança e a ação itinerante da Cidade da Segurança”, comenta o titular da pasta. Segundo ele, atualmente, o DF já possui cerca de mil câmeras localizadas em pontos de maior concentração de pessoas, áreas mapeadas de risco e propensão a crimes.

A ideia, segundo o secretário de Segurança Pública, é dar aos comandos da PMDF locais mais elementos para operações regionalizadas e preventivas. Torres explica que os pontos em que as câmeras são instaladas fazem parte de áreas de interesse permanente, definidas com base em levantamentos feitos pelas subsecretarias de Gestão da Informação (SGI) e de Inteligência (SI), da SSP. Orientações de responsáveis por batalhões e por delegacias também contribuem com essas definições.

Os equipamentos são de grande alcance e foram distribuídos estrategicamente para captar imagens em alta resolução. Os filmes são transmitidos diretamente para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob). No caso de Planaltina, a partir de agora, as imagens também serão encaminhadas em tempo real ao 14º Batalhão.

As informações são da Agência Brasília