Centenário da visita real belga ao Brasil é tema de exposição no DF

A Embaixada da Bélgica, com o auxílio do Governo do Distrito Federal, está organizando uma exposição em comemoração aos 100 anos da Visita Real Belga ao país, que aconteceu em 1920. O evento ficará exposto na Galeria dos Estados, entre 14 de outubro e 19 de novembro. O objetivo é fazer com que os participantes possam mergulhar em um período da história nacional pouco conhecido para muitos brasileiros.

O monarca belga foi o primeiro soberano a visitar o Brasil após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. O casal real desembarcou no país em 19 de setembro de 1920 e permaneceu até o dia 16 de outubro do mesmo ano para uma comitiva que participou de encontros diplomáticos com importantes nomes da história brasileira como Ruy Barbosa, Santos Dumont, Oswaldo Cruz e Heitor Villa-Lobos, até mergulhos no mar e partidas de futebol.

A viagem teve como objetivo o agradecimento ao apoio durante a Primeira Guerra Mundial e o estreitamento das relações entre os países. A mostra traz imagens que representam as instituições federais e o Distrito Federal que, à época, localizava-se no Rio Janeiro. A exposição conta, também, com algumas fotos inéditas do War Heritage Museum em Bruxelas. Os visitantes ainda poderão conhecer as histórias e anedotas da época por meio de um “velho jornal” que será entregue ao público.

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, prestigiou a abertura do evento que contou com a participação do embaixador belga, Patrick Herman; da chefe da Divisão de Assuntos da Europa do Ministério de Relações Exteriores, ministra Cláudia Vieira dos Santos; da chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do DF, Renata Zuquim; do chefe de gabinete da vice-governadoria, Paulo César; e da Administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

Em seu discurso de abertura, o embaixador belga lembrou que foi nessa data – 14 de outubro -, que o rei Albert I tornou-se Cidadão Honorário e Marechal do Brasil e recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. Patrick Herman também destacou a longa história de cooperação entre Brasil e Bélgica que, antes da I Guerra Mundial, era o terceiro principal investidor do país. “As imagens desta exposição mostram a arte e a cultura como poderosas ferramentas nas relações internacionais”, declarou.

Amizade e cooperação

A chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do DF, Renata Zuquim, exaltou o lugar simbólico em que a mostra é realizada. Na Galeria dos Estados, em 2018, foi inaugurado o painel assinado pela artista belga Françoise Schein, em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Zuquim relembrou, ainda, os importantes marcos na história de amizade e cooperação entre as duas nações, especialmente concretizada na história de Brasília, como a demarcação da região em que hoje está o DF pelo astrônomo belga Luís Cruls, em 1892. “Essa exposição reforça a parceria de Brasília e do Brasil com a Bélgica, além de trazer cultura e história para perto de quem circula no centro da cidade”, disse.

Já a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodora, afirmou ser uma honra receber o evento na Galeria dos Estados e que a mostra ajuda a ressignificar a área, que teve a revitalização finalizada em setembro deste ano. “A administração envidou todos os esforços para que a exposição acontecesse nesse espaço público, com grande fluxo de pessoas, no coração da cidade”, destacou.

Turismo

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, encerrou a solenidade de abertura, ressaltando as belezas da cultura belga, as semelhanças com Brasília, e os atrativos turísticos da Capital Federal.

“Espero que esta exposição comemorativa aos 100 anos da visita do Rei Alberto I e da Rainha Elizabeth seja o começo de uma nova etapa na relação entre o nosso governo e a Embaixada da Bélgica e que, juntos, possamos explorar outros intercâmbios que a fortaleçam ainda mais. Temos roteiros maravilhosos para encantar os turistas que vão do museu a céu aberto do Plano Piloto a oito rotas para explorar e se surpreender com Brasília”, exaltou.

As informações são da Agência Brasília