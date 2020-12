Celular pega fogo dentro de carro exposto ao sol

PUBLICIDADE

Um celular pegou fogo dentro de um carro que estava exposto ao sol em um estacionamento no Sudoeste Econômico (DF), nesta quinta-feira (17). O estrago só não foi maior porque o zelador Demervaldo Souza de Aquino agiu rápido e conseguiu apagar o princípio de incêndio.

Segundo o zelador que trabalha em em um prédio em frente ao estacionamento, o alarme do carro chamou a atenção dele. “Eu já corri mais próximo e percebi que era o telefone que estava em chamas. Aí deu aquela explosãozinha. O telefone voou fora e a bateria caiu no painel do carro, em chamas altas mesmo. Começou a aumentar, então eu corri e peguei o extintor ali”, contou o zelador ao G1

Demervaldo quebrou o vidro para apagar o fogo e pessoas que passavam pelo estacionamento procuraram o dono do carro. João Bosco, proprietário do veículo, é eletricista e fazia um serviço no prédio do lado.

De acordo com João Bosco, o celular foi esquecido no veículo. “Eu estava com outro celular. Por acaso, deixei um no painel, naquele suporte. Quando cheguei no apartamento onde eu estava fazendo o orçamento, falei com o menino: ‘Esqueci meu celular’. Quando eu cheguei lá [no carro], tinha o fogo, já. Estava em cima do painel do carro”, disse o eletricista ao G1.