Celina Leão será a nova secretária de Esporte do DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (13), que trocará o comando da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. A deputada federal Celina Leão (Progressistas) assumirá a pasta.

A declaração foi dada durante a reinauguração do Terminal Rodoviário de Sobradinho. “Eu não poderia fechar essa fala sem anunciar aquilo que venho esperando há muitos dias: a presença da deputada Celina Leão agora no nosso corpo de secretários, como secretaria de Esportes dessa cidade”, afirmou Ibaneis.

Segundo o governador, Celina chega para “poder trazer mais esporte e lazer para nossas crianças e investir pesado na saúde da população”.

Celina substitui Leandro Cruz, que estava à frente da pasta desde o início do mandato de Ibaneis. A mudança, no entanto, ainda precisa ser publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

No cargo de deputado federal, quem ocupa a vaga da nova secretária de Esporte é Tadeu Filippelli (MDB), ex-vice governador do DF.

Terminal

No dia em que Sobradinho completa 60 anos, a região ganhou um novo terminal rodoviário. Situado na Quadra Central, o terminal volta a receber os passageiros com uma nova a configuração: os boxes de 1 a 4 são destinados às linhas circulares. Os boxes de 6 a 9 são para embarque e desembarque dos usuários de linhas interestaduais. As linhas de ligação com o Plano Piloto e outras localidades do DF vão utilizar os boxes de 10 a 16.

Além disso, o terminal conta com duas vagas para taxistas na parte superior e um abrigo, também para motoristas de táxi, com baia de estacionamento para 12 veículos na parte inferior. O estacionamento público oferece 21 vagas para veículos particulares, além de dez conjuntos de paraciclos com capacidade total para 50 bicicletas.

Para conforto dos usuários e dos trabalhadores do transporte público, o terminal conta com dois restaurantes, quatro lanchonetes, seis lojas e quatro conjuntos de banheiros (masculino, feminino e familiar). A estrutura dispõe ainda de salas para administração, fiscalização, brigada de incêndio, empresas operadoras, bilhetagem e quiosques para comercialização de produtos e passagens.

Com informações da Agência Brasília