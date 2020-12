Celina Leão é exonerada da Secretaria de Esportes

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (11) o Diário Oficial do DF (DODF) trouxe em suas páginas a exoneração a pedido, da atual Secretária de Esportes do DF, Celina Leão, em seu lugar assume interinamente, Giselle Ferreira de Oliveira.

Celina havia deixado o cargo de deputada federal para assumir a secretaria numa composição que realocou Tadeu Fillippelli numa cadeira na Câmara dos Deputados.

Com a volta à Câmara, Celina garante mais um voto ao candidato do presidente Bolsonaro a principal cadeira da Casa, Arthur Lira (PP) do mesmo partido de Celina. Há quem diga que o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira marcou mais um ponto em camaradagem com Planalto.

Quem perde é o atual presidente Rodrigo Maia, cada vez mais distante da oportunidade de emplacar o sucessor.

