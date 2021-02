Ceilândia promove empreendedorismo jovem

PUBLICIDADE

A Administração Regional de Ceilândia está emprenhada em promover empreendedorismo para jovens da miaor região administrativa do Distrito Federal. Por isso, o órgão está realizando um chamamento público para o cadastro de profissionais, de 18 até 35 anos, interessados em participar de projetos diversificados, que serão desenvolvidos ao longo deste ano.

A decisão permitirá a elaboração de políticas públicas de fomento e desenvolvimento econômico da região.

Diretora de Ordenamento Territorial da Administração Regional, Ládieslei Souto explica que o órgão buscou aproximação com grupos, entidades, organizações não governamentais e coletivos que já atuavam no empreendedorismo jovem para entender o panorama do segmento. “Descobrimos que precisávamos de informações sobre esse público para que fosse possível montar projetos de desenvolvimento”, conta.

O cadastramento voluntário e sem custos busca entender a realidade dos jovens empreendedores, suas dificuldades, nichos e referências. Segundo a administração, isso dará abertura para execução de atividades para fomentar a geração de negócios, a partir de ações como: divulgação e comercialização de produtos e serviços, capacitação nas áreas de empreendedorismo e ferramentas digitais de comercialização, além da participação em feiras e eventos promovidos na cidade.

“É a aproximação do Estado para dar mais oportunidade ao jovem da cidade, para que eles possam se preparar para o futuro e desenvolver a carreira empreendedora a partir do desenvolvimento de políticas públicas”, diz o administrador regional, Marcelo Piauí. “Queremos criar projetos para esse público que é dinâmico, moderno, antenado. A cidade toda ganha porque vai trazer o desenvolvimento local, desde a base”, afirma a diretora Ládieslei Souto, que coordena a ação.

Edital

O edital de chamamento foi publicado no Diário Oficial do DF nesta semana. Os interessados em participar das atividades deverão comparecer pessoalmente na Gerência de Desenvolvimento Econômico da Administração Regional da Ceilândia (QNM 13), até 12 de fevereiro, das 9 às 11h e das 14 às 17h, com uma foto 3×4, RG e CPF, Certificado de Microempreendedor Individual se for MEI, comprovante de endereço. Os resultados devem ser conhecidos em 1º de março.

Empreendedores informais poderão aproveitar a oportunidade e formalizar suas situações, de forma gratuita, no local. Além disso, o formulário de cadastramento permite a sugestão de cursos de capacitação.

Sala do Empreendedor

O órgão abriga uma Sala do Empreendedor, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). É um espaço permanente para atendimento, com orientações sobre procedimentos para abertura, alteração e baixa de empresas, legislação do microempreendedor individual, plano de negócio, gestão empresarial e capacitações.

As informações são da Agência Brasília