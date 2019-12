Ceia especial alegra o Natal de milhares de moradores do DF

PUBLICIDADE 

Durante a realização do projeto Nosso Natal, idealizado pela primeira-dama do Distrito Federal Mayara Noronha, o governador Ibaneis Rocha ajudou a cozinhar o almoço que serviu cinco mil pessoas no restaurante comunitário de Samambaia neste sábado (21). Entre a gastronomia e a interação com os populares, Ibaneis revelou que pretende inaugurar um restaurante comunitário em todas as regiões administrativas.

Ao todo, já existem 14 pontos em toda a região do Distrito Federal. Neste sábado, a ação planejada foi colocar vários chefs de cozinha conhecidos na cidade para adotar uma unidade dos restaurantes comunitários. Assim como é de costume, as refeições custam um real.

Além do registro sobre a criação de novos restaurantes comunitários, Ibaneis Rocha revelou também que não entregará os locais para a iniciativa privada. A declaração veio alguns dias depois do GDF autorizar estudos sobre essa possibilidade.