CEB faz melhorias na rede elétrica do Gama e SIA

Nesta segunda-feira (4), a Companhia Energética de Brasília (CEB) realizará manutenção da rede elétrica em duas regiões administrativas: Gama e Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Durante os serviços, o fornecimento de energia será suspenso.

Para que o trabalho de poda de árvores seja executado com segurança, as chácaras Morada Nobre e Aline, as fazendas Vertentes e Soledade, além do Rancho Comache, no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, ficarão sem energia das 8h40 às 16h30.

No mesmo horário, das 8h40 às 16h30, o Trecho 6 do SIA também ficará sem energia para que os técnicos da CEB façam a compactação da rede de alta tensão.

Os clientes da CEB sempre são avisados sobre os desligamentos programados por meio de correspondência e por informes de serviço nos meios de comunicação oficial, além de poder consultar pelo site e pelo telefone 116.