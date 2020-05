CEB fará poda de árvore e substituição de transformador em quatro cidades

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (20), a Companhia Energética de Brasília (CEB), realizará poda de árvores e substituição de transformadores em quatro regiões do Distrito Federal (DF), Samambaia, Planaltina, São Sebastião e Riacho Fundo I. Para a execução dos trabalhos, será necessário interromper o fornecimento de energia, por algumas horas.

Devido à manutenção preventiva com poda de árvores no Núcleo Rural Guariroba, em Samambaia, as chácaras 2, Cachoeirinha e Monjolinho, além da Fazenda Guariroba, terão o fornecimento de energia suspenso entre 8h40 e 16h.

No mesmo horário, o setor Arapoanga, em Planaltina, receberá manutenção preventiva. O trabalho da CEB irá abranger a Quadra 1, conjunto I, dos lotes 16 a 18, do 24 ao 33 e do 40 ao 49.

No Condomínio Jardins do Lago, Quadra 2, nos conjuntos F, G e H, em São Sebastião, será feita a substituição de transformador. Por isso, a energia será interrompida entre 8h40 e 15h30. Pelo mesmo motivo, também ficará com o serviço suspenso, entre 12h40 e 17h30, a Fazenda Sucupira, no Riacho Fundo, afetando as chácaras 3, 7, 8-C.

Com informações da Agência Brasília

