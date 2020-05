CEB fará manutenção em rede elétrica de três cidades

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (26), Sobradinho, Santa Maria e Brazlândia receberão serviços da Companhia Energética de Brasília (CEB), que irá fazer manutenções preventivas e substituição de transformador.

Para isso, será necessário interromper o fornecimento de energia em áreas das três cidades, a partir das 8h40.

Em Sobradinho, a QR 17 será afetada no conjunto 7 (total); lotes 1, 2, 11 a 20 do conjunto 8; conjuntos 9 e 10; lotes 1 a 10 e 17 do conjunto 11; e lotes 1 a 21 do conjunto 12. A lista inclui os componentes elétricos e substituição de poste, das 8h40 às 16h.

Na Chácara Prado, localizada na DF-140, km 11 de Santa Maria, o serviço incluirá manutenção preventiva e poda de árvores. A suspensão da energia será de 8h40 às 16h.

Já em Brazlândia, será feita a substituição de transformador. Para isso, ficarão sem energia a Fazenda Carlos Cardoso e a Chácara Oliveira, no Núcleo Rural Almécegas. O serviço será realizado entre 8h40 e 16h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília