CEB fará manutenção de rede no Guará nesta segunda (27)

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará a erradicação de árvores no Guará nesta segunda-feira (27). Para realizar o serviço em segurança será necessário interromper o fornecimento de energia, das 8h às 13h30, no Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (no Trecho 3 – Conjunto A, nos lotes 2, 3 e 4; Conjunto B, nos lotes 1, 3, 4, 5 e 6, além da áreas especiais 3 e 10).

Os clientes da CEB sempre são avisados sobre desligamento programado por meio de correspondência e informes de serviço nos meios de comunicação próprios. Também podem consultar informações sobre eventual falta de energia em sua região por meio do site institucional.

Para outras informações, o consumidor também pode ligar no telefone 116.

Agência Brasília

