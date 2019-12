CEB assina contrato de captação de recursos

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (30), a Companhia Energética de Brasília (CEB), o Banco Regional de Brasília (BRB) e o China Construction Bank (CCB) assinaram contratos de operações de crédito na ordem de R$ 94 milhões. A captação dos recursos pela CEB se destina ao aporte de capital junto à CEB Distribuição S/A, sua subsidiária, com o objetivo de melhorar as condições econômico-financeiras da concessionária.

Após meses de negociação com diversas instituições financeiras em busca de melhores taxas e condições, a CEB Holding formalizou a captação de recursos de R$ 24 milhões, na modalidade Cédula de Crédito Bancário, junto ao BRB, com a remuneração para a instituição financeira de CDI + 4,0% e taxa de estruturação de 0,5% sobre o valor total da operação.

Com o China Construction Bank (CCB), o montante captado totalizou R$ 70 milhões, com remuneração para banco chinês de fomento de CDI + 3,9 %, e taxa de estruturação de 0,6% sobre o valor total da operação.

Eficiência

“A captação de recursos foi estruturada com muito cuidado para a execução do plano de negócios da CEB nos próximos anos”, explicou o diretor financeiro e de gestão de riscos da CEB Distribuição S/A, Armando Casado. “Demos um passo importante para conduzir a CEB-D a um futuro de mais eficiência na prestação de serviços e atendimento à comunidade.”

O diretor-presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, lembrou que o banco, ao realizar esse aporte na CEB, cumpre sua função institucional. “O BRB tem como uma de suas missões apoiar políticas públicas e o fomento de empresas do Distrito Federal e Centro-Oeste, e espera colaborar com a Companhia Energética de Brasília para que a prestação de seus serviços beneficie toda a nossa sociedade”, resumiu.

Bons resultados

“Este ano conseguimos avançar em pontos cruciais para a CEB”, avaliou o presidente da CEB, Edison Garcia. “No terceiro trimestre, tivemos uma melhora significativa nos resultados da companhia. Com a assinatura do novo Acordo Coletivo de Trabalho, conseguimos reduzir os gastos com pessoal e temos realizado economia importante nos custos operacionais dos novos contratos de fornecimento de material e serviços. Com o aporte firmado hoje na CEB-D, teremos a certeza da melhoria da sua situação econômico-financeira, o que resultará na redução de endividamento e a possibilidade de realizar, em 2020, investimentos para a sociedade.”

Garcia também agradeceu o empenho de todos os envolvidos nas negociações. “O Banco Regional de Brasília sempre se mostrou parceiro das empresas do Centro-Oeste, focado em atuar pelo desenvolvimento do Distrito Federal”, destacou. “O governador Ibaneis Rocha tem nos oferecido importante apoio nos desafios que temos enfrentado, em especial durante as negociações para a realização de aportes na CEB Distribuição e no decorrer das tratativas para a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da companhia, no início do mês de dezembro”.

Com informações da Agência Brasília