CEB apresenta novo plano estratégico para 2020

A diretoria da CEB promoveu hoje uma entrevista coletiva a jornalistas dos principais veículos de imprensa da cidade e apresentou políticas que devem ser implementadas ao longo do ano de 2020. Com a redefinição do plano estratégico da companhia, a empresa abriu previsão de investimentos e manutenções de cerca de R$ 94 milhões.

As fortes chuvas de dezembro e os problemas de quedas de energia motivaram a empresa a criar um projeto de melhorias da CEB que deve ser implantado neste ano. A empresa pública tem previsto R$ 50 milhões em investimentos diretos para o ano. Este valor deve contemplar obras e compras de equipamentos. Outros R$ 44 milhões serão gastos com manutenção.

Segundo o presidente da CEB, Edison de Castro, o “Plano de Ação” se dará para evitar novos problemas com relação as quedas de energia, presenciadas pelos brasilienses em dezembro de 2019, por conta das fortes chuvas registraras. Grande parte das medidas são tidas como preventivas, mas também devem melhorar o serviço prestado pela companhia.

Para o presidente, dezembro foi “um mês atípico” e com um volume de chuvas superior com relação ao presenciado no ano anterior (2018). Para definir os gastos, técnicos da empresa fizeram um diagnóstico de cada região da cidade.

Dentre as compras de equipamentos, a CEB já está em processo de aquisição de três transformadores de energia. A meta estipulada pela diretoria é de que, o maquinário entre em funcionamento já para o meio do ano.

Um dos transformadores ficará de reserva, enquanto os outros dois serão instalados na Ceilândia norte – onde ocorreu o incêndio do antigo transformador -, e na Asa Norte.

Novas ligações

A nova região administrativa de Arniqueira deve começar a receber a implantação do serviço da companhia, mas as localidades que ainda não foram regularizadas ainda não podem receber a atuação da companhia.

Outras áreas, recém regularizadas, possuem uma incidência de queda de energia elevada, como é o caso das regiões de Sol Nascente e Por do sol. Segundo a companhia, essas localidades também possuem uma alta quantidade de ligações clandestinas.