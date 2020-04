Ceasa-DF passa por sanitização

PUBLICIDADE 

A sede da Ceasa-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), passou por uma sanitização com hipoclorito de sódio (água sanitária) na quarta-feira (22). A ação visa proteger o público da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A ação integra o programa Sanear DF e é resultado de uma parceria entre a administração do SIA e a Ceasa. “Nossa preocupação é preparar não só a Ceasa, como também a Feira dos Importados, para a população estar segura quando a situação se normalizar e o comércio voltar a funcionar”, destacou a administradora do SIA, Luana Machado.

“O intuito da Ceasa é proteger todo seu público e disponibilizar para a população do Distrito Federal um ambiente saudável, limpo e acolhedor”, resumiu o presidente da Ceasa, Onélio Teles.

Sanear DF

O programa foi elaborado pela Secretaria das Cidades (Secid) e pela Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival), com base no Decreto nº 40.550, de 23 de março deste ano, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Participam desse projeto as administrações regionais do DF; as secretarias de Comunicação, Transporte e Mobilidade, Segurança Pública, Políticas Públicas, Educação e DF Legal; o Serviço de Limpeza Urbana (SLU); o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF); o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Com informações da Agência Brasília