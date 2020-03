CDH lança WhatsApp para denúncias relacionadas ao coronavírus

PUBLICIDADE 

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal criou um canal de WhatsApp para receber denúncias relacionadas ao atendimento ofertado a pessoas que buscam o poder público diante da crise do Coronavírus no DF. O objetivo é mapear violações e acionar os órgãos do GDF para providências.

“Alguns relatos de negligência em atendimentos de pessoas que buscaram serviços de saúde ou assistência nos preocuparam. Vivemos um momento de pânico social e o poder público precisa estar preparado para o aumento da demanda. A Comissão de Direitos Humanos está criando um canal específico a fim de prestar a assistência necessária a todos, fiscalizando os protocolos de atendimento”, declara o deputado Distrital Fábio Felix (PSOL), presidente da Comissão.

O objetivo não é tirar dúvidas sobre a doença, mas a equipe fará o possível para orientar e ajudar todos aqueles que acionem o serviço. O foco é apurar violações de direitos humanos, entre as quais: atendimento negado ou negligenciado à saúde; assédio moral contra servidores ou pacientes; LGBTIfobia, racismo ou qualquer outro tipo de discriminação durante procura a qualquer um dos serviços, entre outras.