CCDF divulga 2ª chamada para escolha de conselheiros regionais

O Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF) divulga a segunda chamada pública das eleições para a escolha de Conselheiros Regionais no triênio 2021/2024. O certame prevê novo processo eleitoral para as regiões administrativas que não obtiveram o número mínimo de inscritos para formar o colegiado local, com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (4), na página do CCDF na internet.

A primeira etapa do processo seletivo divulgado em outubro contemplou 20 Regiões Administrativas do DF com 260 conselheiros, entre titulares e suplentes. Nesse sentido, o CCDF optou pela necessidade de novo edital, para que as demais RAs garantissem seus representantes.

Ao todo, 11 Regiões Administrativas não conseguiram o quórum para o processo seletivo: Águas Claras, Arniqueira, Fercal, Itapoã, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Octogonal/Sudoeste, Park Way, Vicente Pires e SIA.

Construção coletiva

Presidente do Conselho de Cultura do DF, Wellington Abreu defende que todas as regiões administrativas do Distrito Federal precisam ser envolvidas no processo, principalmente para promover a força dos multiplicadores de informação e sensibilizar os artistas que têm perfil e interesse em se candidatar à função de conselheiro regional de cultura. “Precisamos definir quem fala, delibera, defende e luta pela identidade cultural da sua região no Sistema de Arte e Cultura do DF, em um formato inédito e de construção coletiva”, completou.

Os agentes culturais interessados deverão acessar a página do CCDF e preencher os formulários com as informações solicitadas. As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (4) e se encerram às 23h59 do dia 17 de novembro. A segunda chamada das eleições será on-line entre 14 de dezembro e 18 de dezembro de 2020, nas Regiões e Macrorregiões Administrativas.

Cada Conselho Regional de Cultura é formado por nove titulares da sociedade civil (oito com atuação na área cultural e um como líder comunitário de cultura), além de respectivos suplentes nos casos das RAs que atingiram a cota máxima de candidaturas válidas. Com representantes escolhidos na comunidade local, os CRCs possuem a função de propor políticas públicas de cultura, bem como avaliar ações, metas consolidadas e processos designados.

Cronograma:

* Inscrição de candidaturas: 4 a 17 de novembro de 2020;

* Diligências e habilitação das candidaturas válidas 18 a 24 de novembro de 2020;

* Divulgação das candidaturas habilitadas: 27 de novembro de 2020;

* Recebimento de recursos: 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020;

* Divulgação das candidaturas válidas: 7 a 9 de dezembro de 2020;

* Realização das eleições on-line: 14 a 18 de dezembro de 2020;

* Homologação do resultado das eleições: 22 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021;

* Publicação no DODF dos eleitos: 5 a 13 de janeiro de 2021;

*Posse WEB/Presencial: 14 a 18 de janeiro de 2021.

As informações são da Agência Brasília