CBMDF usam 2 aviões para combater incêndio em vegetação no SIA

Guilherme Gomes

Um incêndio atingiu, nesta terça-feira (8), uma vegetação no SIA próxima ao Lúcio Costa e as margens da EPTG. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) precisou de dois aviões com com 6.000 litros de água para combater as chamas.

As chamas foram controladas por volta das 16h30 e foi inciado a operação de rescaldo, que evita um novo foco de incêndio. Os bombeiros ainda não sabem o que pode ter provocado o fogo.

O CBMDF atendeu essa ocorrência com sete viaturas, dois aviões e um total de trinta militares.