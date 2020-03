CBMDF resgata vítima de acidente preso as ferragens de veículo no Novo Gama

PUBLICIDADE 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma colisão de veículo com um poste na avenida central do bairro Pedregal, no Novo Gama. A ocorrência aconteceu na manhã deste sábado (7),e contou com o apoio ao Corpo de Bombeiros do Goiás (CBGO) contou com três viaturas e 12 (doze) militares. As vítimas foram encontradas presas as ferragens.

Divulgação: cbmdf

O veículo envolvido era conduzido por Alexandre Gontijo da Silva, de 19 anos, atendido e transportado pelo CBMDF ao hospital regional de Santa Maria com lesão no membro inferior esquerdo, alegava dor no tórax e escoriações diversas pelo corpo, consciente, orientado e estável.

O passageiro que estava mais grave não foi identificado e transportado pelo CBMGO, não sabemos o hospital de destino. A CELG foi acionada para o local.