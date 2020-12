CBMDF resgata cinco feridos em acidente na via de acesso ao Aeroporto

PUBLICIDADE

Um acidente na via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, na Epia Sul, terminou com cinco pessoas feridas, no início da tarde deste sábado (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), todas as vítimas ocupavam o mesmo carro.

Duas pessoas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal. Os outros três tiveram apenas escoriações e sentiam dores pelo corpo.

Dois adultos e três menores de 18 anos receberam atendimento no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também prestou apoio no socorro aos feridos.

Até o momento, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente.

As informações são da CBMDF