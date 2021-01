CBMDF realiza resgate de homem que caiu em poço de 2 metros de profundidade em Sobradinho

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou nesta quarta-feira (06) o resgate e o atendimento de um homem que caiu em poço de, aproximadamente, 2 metros de profundidade, na DF-440, em Sobradinho.

De acordo com as informações divulgadas, o acidente aconteceu no Assentamento Margarida Alves. O bombeiros realizaram os primeiros socorros no local e encaminharam o homem para o Hospital de Base.