CBMDF realiza ação de combate ao Aedes Aegypti e ao coronavírus

Mateus Souza

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realiza uma ação no Núcleo Rural Monjolo/Recanto das Emas, na manhã desta sexta-feira (29), para conscientizar a população e conter a disseminação do mosquito Aedes Aegypti. Além disso, a guarnição alerta sobre os cuidados preventivos para evitar a contaminação da Covid-19.

Os militares irão visitar residências e comércios, para orientar os moradores e distribuir máscaras de proteção facial.

A operação tem cunho educativo e faz parte das ações que vêm sendo tomadas pelo CBMDF para preservação da vida.

Essas ações fazem parte da “Operação Sanear – Dengue” e “Operação Inquérito Epidemiológico – COVID 19.”

Estão sendo empregadas 11 viaturas, 5 motos, 1 drone e 40 militares na realização do evento.