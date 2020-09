CBMDF passa por troca no comando-geral

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) tem um novo comandante-geral. O coronel Lisandro Paixão dos Santos dará lugar ao também coronel William Augusto Ferreira Bomfim. A mudança foi publicada no Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (11).

É a terceira troca no cargo registrada no governo Ibaneis. No início da gestão, o coronel Emilson Ferreira era o comandante-geral, mas o militar pediu para deixar o cargo em dezembro de 2019, dando lugar ao coronel Lisandro. “O Coronel Emilson reuniu a tropa do QCG, na tarde de hoje, a fim de informar que, por motivos pessoais, pediu exoneração do cargo de Comandante-Geral”, disse o CBMDF à época.

Veja o trecho do DODF que mostra a mudança: