CBMDF lança concurso para dar nome aos novos “cãobatentes”

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) vai dar início a uma votação na próxima quinta-feira (27), por meio das redes sociais da corporação, para dar nome aos novos integrantes da tropa – dois filhotes de cães da raça labrador retriever. Os internautas terão até sexta-feira (28) para fazer a escolha.

As opções de nome já foram definidas pelos militares. Para a fêmea, de cor chocolate, as alternativas são Atena, Bruma ou Kiara. Para o macho, que tem cor caramelo, as sugestões são Argos, Dinho ou Bolt.

Os cãezinhos passaram por triagem genética e uma série de testes que evidenciaram qualidades necessárias a um cão de busca e salvamento, como aptidão no meio aquático, não ter medo de altura e não se incomodar com barulho. A sociabilidade e o espírito de competitividade também foram considerados.

Após a escolha dos “nomes de guerra”, os cães passarão por treinamentos conduzidos pela equipe cinotécnica do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Após uma média de um ano e meio eles poderão participar de ações de resgate e salvamento feitas pelos bombeiros.

Reforço de quatro patas

Em junho, o CBMDF também recebeu o reforço de dois filhotes da mesma raça – Baruk e Delta – para atuar junto à corporação.

Os animais foram doados pela empresa Vale, devido à participação dos cães do CBMDF nas buscas em Brumadinho (MG), após o rompimento da barragem de rejeitos. Os dois estão em treinamento.

