CBMDF é homenageado por família de homem que morreu no Lago Paranoá

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi homenageado pela família do advogado Carlos Eduardo Marano Rocha, de 41 anos, que veio a óbito após cair no Lago Paranoá. A unidade da guarnição atuou no resgate até encontrar o corpo da vítima.

No dia 1º de agosto, Carlos Eduardo e um grupo de amigos se divertiam em um passeio de lancha no Lago Paranoá, quando o advogado caiu e acabou submergido.

Às 18h53, equipes da CBMDF foram acionadas e iniciaram as buscas que ocorriam durante o dia. Em 4 de agosto, por volta das 18h, o corpo da vítima foi encontrado.

O comandante da unidade TC Freitas, TC Vieira, Cap. Daniel Oliveira, que comandou toda a operação de resgate, ala de serviço e todos os militares que participaram da operação estavam presentes na homenagem desta sexta-feira (14).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta ocasião, a família entregou ao comandante da unidade, e a todos os militares presentes, uma placa de agradecimento pelo empenho e dedicação durante a operação de resgate.