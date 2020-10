CBMDF controla incêndio em residência em Ceilândia

PUBLICIDADE

No início da tarde desta segunda-feira (5), por volta de 14h07, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater um incêndio em residência na QNN 05, Conjunto B, Lote 03, em Ceilândia. Foram mobilizadas oito viaturas e 33 militares.

No local, as equipes do 8º Grupamento de Bombeiro Militar – Ceilândia Centro encontraram uma residência com três pavimentos, sendo que no térreo funciona uma panificadora e no primeiro andar uma residência. Na parte superior há uma clinica desativada.

O incêndio teve inicio num dos cômodos da casa no 1º andar, que funcionava como um depósito. Neste local havia vários colchões e outros objetos inflamáveis, além de latas de tintas. Devido à natureza desses materiais o fogo foi bastante intenso, sendo necessário o emprego de vários militares e viaturas. Não houve vítimas.

O 2º Grupamento de Bombeiro Militar – Taguatinga, o 41º Grupamento de Bombeiro Militar – Setor de Industria de Ceilândia e o Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano também deram apoio ao atendimento, que foi coordenado pelo Oficial de Área Oeste e pela Oficial do 8º Grupamento. A Perícia de Incêndio do CBMDF acionada e a causa das chamas ainda não foi informada.