CBMDF combate princípio de incêndio no Itapoã

No fim da noite dessa sexta-feira (4) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater um princípio de incêndio em um residência na quadra 04 do Del Lago, no Itapoã. Para isso, foram mobilizadas três viaturas e 13 militares do 10º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) do Paranoá.

Quando chegaram ao local, encontraram as chamas já controladas pela vizinhança e ficaram a cargo da operação de rescaldo. Segundo a proprietária do imóvel, o neto de 3 anos brincava com um isqueiro no quarto e ela acredita que esta é a possível causa para o princípio de incêndio.

As chamas atingiram apenas um dos três quartos da residência e não deixou vítimas. Veja imagens: