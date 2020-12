CBMDF combate incêndios em Santa Maria nesta quinta-feira (31)

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou o combate de incêndio em duas regiões diferentes de Santa Maria na manhã desta quinta-feira (31).

Incêndio em residência

A primeira ocorrência atendida pelos bombeiros foi às 10h15, com o emprego de quatro viaturas e 18 militares. A corporação foi acionada para um princípio de incêndio, chegando ao local, foi constatado se tratar de um princípio de incêndio em um cômodo da varanda externa do imóvel. As chamas ficaram contidas apenas em apenas um cômodo, evitando a propagação para outras repartições internas da residência.

Logo após o combate, os militares fizeram o procedimento de rescaldo (medida preventiva de averiguação e extinção de possíveis novos focos de incêndio).

No momento do incidente o proprietário da residência estava presente. Não houve vítimas e ninguém foi transportado ao hospital. A perícia de Incêndio foi acionada.

Incêndio em veículo

A segunda ocorrência atendida pelos bombeiros foi às 10h35, com o emprego de três viaturas e 13 militares. A equipe de socorro chegando ao local encontrou um veículo Fiat Idea, com um incêndio generalizado já em estágio avançado de danos.

Imediatamente a equipe de socorro combateu evitando o alastramento das chamas para a vegetação. Não havia nenhuma pessoa nem animal no interior do veículo, o mesmo estava sem placa para a identificação. Ninguém foi transportado ao Hospital.