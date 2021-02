CBMDF atua em socorro de acidentes na tarde deste sábado

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na tarde desta sábado (6), foi acionado para socorrer vítimas de dois acidentes automobilísticos na capital.

O primeiro deles foi a colisão de um veículo no viaduto que dá acesso à marginal no Balão do Colorado. No interior do carro estavam três ocupantes, sendo um casal e um adolescente de 16 anos. O adolescente, com suspeita de TCE em estado grave, e a mãe, sem ferimentos aparentes, foram levados para o Hospital de Base.

Segundo informações do condutor, o pneu furou, ele perdeu o controle da direção e atravessou a via sentido contrário, parando no barranco.

Veja imagens do resgate:

O segundo acidente foi um capotamento de veículo no viaduto da L4, que dá acesso ao Setor de Embaixadas, ao lado da PGR. Apenas um veículo envolvido.

Dentro do veículo estavam três pessoas, sendo um casal e uma criança de seis anos. A condutora está grávida, foi transportada para o hospital consciente, orientada e estável, sem ferimentos aparentes, levada para um check-up detalhado. A criança e o pai não sofreram nenhum ferimento.

Veja imagens: