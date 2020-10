CBMDF atua em operação para conter incêndio no Paranoá

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou, nesta quinta-feira, uma operação para conter um incêndio em um terreno abandonado na garagem da Viação Viva Brasília, na altura do quilometro 14 (quatorze) da Estrada Parque Contorno, (EPCT), Paranoá/DF. Para fazer a contenção, foi preciso a utilização de cinco viaturas e vinte e três militares.

Embora a garagem estivesse desativada há algum tempo, as carcaças de ônibus ainda estavam no local. O incêndio florestal envolveu muitos veículos, além dos resquícios de borracha que ainda existiam. No local, havia alta concentração de fumaça negra, característica da queima de produtos derivados de petróleo. As carcaças haviam sido consumidas parcialmente em outro incêndio. Cerca de 20.000 m² de vegetação foi queimada na localidade. De acordo com informações, não houve vítimas.