CBMDF atende ocorrência de incêndio no SIA

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta quinta-feira (28), uma ocorrência de incêndio em dois veículos, no SIA.

Os militares do 3º Grupamento de Bombeiros precisaram utilizar água e espuma para combater as chamas, em um tempo aproximado de oito minutos. De acordo com as informações divulgadas, havia quatro veículos estacionados próximos ao local, sendo que dois deles foram consumidos pelo fogo.