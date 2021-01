CBMDF atende ocorrência de incêndio no Plaza Norte Shopping

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta sexta-feira (29), uma ocorrência de incêndio no Plaza Norte Shopping, na quadra na quadra 110/111 Norte. Para realizar a operação, a corporação contou com a participação de 20 militares e cinco viaturas.

Devido uma forte fumaça que estaria saindo pelo telhado do local, o CBMDF foi acionado para verificar a situação. Ao chegar no edifício, os agentes verificaram que se tratava de um foco de incêndio nas coifas do prédio.

Durante, a realização dos procedimentos de segurança, os bombeiros retiraram pessoas das proximidades e atuaram com cuidado adicional, pois a operação acontecia em uma área com alta concentração de resíduos de óleo.

De acordo com informações, não há feridos ou vítimas no episódio. E, ainda, não se sabe o que ocasionou o incêndio. A perícia do CBMDF foi deslocada para o local e assumiu as investigações.