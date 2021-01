CBMDF atende ocorrência de incêndio em prédio na Asa Norte

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde deste domingo (31), de incêndio em um apartamento na quadra SQN 104, Bloco D, na Asa Norte. Para realizar o conter as chamas, os bombeiros contaram com a participação de 15 militares e três viaturas.

Os militares foram acionados para apagar um princípio de incêndio em um apartamento na. Ao chegar no local, as equipes posicionaram as viaturas e foi verificado grande quantidade de fumaça saindo do ultimo andar da edificação. Imediatamente, a evacuação do prédio foi realizada.

Com isso, as equipes conseguiram entrar no local e constatar que se tratava de uma panela esquecida no fogão. O objeto foi retirado, e a residência ventilada. Além disso, dois gatos foram resgatados.

De acordo com as informações, não houve vítimas no episódio, pois não havia moradores no apartamento. O local ficou aos cuidados do síndico.