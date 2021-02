CBMDF atende ocorrência de capotamento de viatura da PRF

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na noite desta quarta-feira (03), referente a um capotamento de viatura da PRF, na BR 020, sentido Formosa (GO).

Para realizar a operação, os bombeiros contaram com a participação de três viaturas e quinze militares do quartel de Planaltina – DF (9º GBM).

No momento do acidente havia dois policiais. Ao chegar no local, o CBMDF identificou que as vítimas estavam conscientes e orientadas. Uma das vítimas estava ferida com um corte na cabeça e foi transportada para o Hospital Regional de Planaltina (HRP), a outra estava ilesa.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.