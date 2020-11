CBMDF atende ocorrência de acidente no Núcleo Bandeirante

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Fededal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na mãnhã deste sábado (21), a respeito de um acidente que envolveu a colisão entre um caminhão, um veículo de passeio e três motocicletas, na região administrativa do Núcleo Bandeirante.

De acordo com as informações divulgadas, três motociclistas foram atendidos, dos quais dois foi encaminhados ao hospital. Já o condutor do caminhão saiu ileso do episódio. Além disso, o condutor do caminhão estaria levando um disjuntor que seria usado em uma subestação de eletricidade, em Formosa (GO).

Segundo os agentes, o motorista relatou que o caminhão ficou sem freio, o que fez com ele não pudesse evitar a colisão com os outros veículos.