CBMDF atende ocorrência de acidente envolvendo caminhão na DF-003

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta quarta-feira (6), uma ocorrência de acidente que envolveu um caminhão na DF-003, em frente ao Colorado, sentido Plano Piloto. De acordo com as informações divulgadas, o veículo transportava cimento no momento em que tombou na pista.

Durante a operação, o CBMDF precisou contar com a participação de três viaturas e 12 militares. O caminhão envolvido foi a carreta Scania de cor branca, que transportava cimento. Era pilotada por Marcelo Peres Duarte Campos, 50 anos. O homem estava transtornado após o acidente e não apresentava ferimentos graves. Ele foi atendido e transportado ao IHBB, em estado consciente, orientado e estável.

A pista ficou totalmente interditada durante o atendimento e permaneceu aos cuidados do DER. Ainda não se sabe o motivo do acidente.