CBMDF atende ocorrência de acidente entre dois carros na BR 080

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta quarta-feira (10), às 13h, uma ocorrência referente a uma colisão entre dois carros na BR 080, pista que liga Brazlândia a Padre Bernardo. Para realizar a operação, os militares precisaram atuar com a participação de quatro viaturas e dezesseis agentes.

De acordo com as informações divulgadas, o acidente envolveu dois automóveis, sendo um Fiat Palio e um Fox. O condutor do primeiro veículo, ficou preso às ferragens do carro.

O homem, de 41 anos, conseguiu sair do automóvel, após se auxiliado pelos agentes do 7º Grupamento de Bombeiro Militar. Ele apresentava condição estável, embora estivesse confuso e desorientado. Além disso, o atendimento foi realizado no local e o condutor foi encaminhado para o Hospital Regional de Brazlândia, onde fez avaliações médicas devido as escoriações no rosto e nos braços.

Quanto ao segundo motorista, também de 41 anos, o homem não se feriu.