CBMDF age para socorrer vítimas de acidente e combater incêndio no DF e entorno

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (7) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se mobilizou para atender a chamados de acidentes e incêndios na região do Distrito Federal e entorno. Veja.

Incêndio em carreta

Por volta de 9h20 de hoje o CBMDF foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na carga de algodão prensado interditou a DF-130, no quilômetro 10 sentido Cristalina (GO), próxima da região conhecido como Café sem Troco. Para atender a ocorrência foram mobilizadas três viaturas, compostas por 13 bombeiros da unidade de São Sebastião.

Ao chegarem ao local a guarnição dos bombeiros de depararam somente com a carreta terminal em chamas. O cavalo e a carreta primária não estavam no local do incêndio. O condutor do caminhão tipo Scania/G 420 A6x4 de cor azul, Placa CPN 5655 SP, Erveson Francisco de Almeida, de 38 anos, desacoplou a carreta do reboque para evitar o alastramento do fogo, seguindo posteriormente rumo ao Café sem Troco.

Devido à característica da carga prensada, muito densa, pesada, além da grande quantidade, houve a necessidade da solicitação de um trator, para revirar os fardos para extinção do fogo, evitado qualquer reignição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Decorrente à necessidade de maior volume de água outras 2 viaturas de combate a incêndio e outras duas de apoio, tipo tanque de água, foram acionadas. A operação foi concluída às 14h43, onde foram gastos cerca de 14 mil litros d’água no combate e rescaldo (reviramento da carga), evitando com isso que a mata próxima viesse a se incendiar. Ninguém se feriu nessa ocorrência. As causas serão levantadas após a perícia.

A fumaça prejudicou a visibilidade na rodovia, fazendo-se necessário o fechamento das duas faixas. O trânsito foi desviado para um acesso de terra marginal à via, onde policiais do BPRv (Batalhão de polícia Militar Rodoviária) realizaram o controle.

Capotamento

Já no início da tarde o CBMDF foi acionado para atender vítimas de um capotamento na BR-020. Para essa ocorrência, às 13h20, foram mobilizadas três viaturas e 13 militares da unidade de Sobradinho.

A equipe dos Bombeiros se deparou com um Peugeot 206, de cor vermelha, placa JGC 7036, conduzido por Ericarlos dos Santos Souza, de 35 anos, que perdeu o controle da direção e veio a capotar, parando na via, nas proximidades do quilômetro 5, sentido Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi atendida e avaliada pelo CBMDF, apresentando fraturas múltiplas. Foi transportado ao Hospital Regional de Sobradinho pelo SAMU. O trânsito ficou parcialmente interditado e aos cuidados da PMDF.