Casos de sífilis congênita caem no Distrito Federal

PUBLICIDADE

Os casos de sífilis congênita vêm caindo, de acordo com a Subsecretaria de Vigilância à Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Com informações da Agência Brasília.

A sífilis congênita ocorre quando as mães transmitem a bactéria para os filhos. Os dados mostram que em 2018 foram registrados 473 casos, número reduzido para 425 em 2019.

A técnica da Gerência de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Daniela Magalhães, lembra que outubro é o mês dedicado à conscientização e prevenção da sífilis e da sífilis congênita em todo o país.

Para ela, a redução do número de casos deve ser comemorada diante do “enorme desafio” que os profissionais de saúde enfrentam para diminuir a contaminação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas para ela, mesmo com os índices em queda, a prevenção é fundamental à redução do número de caso. Da mesma forma, é importante fazer exames para identificar a doença precocemente. “O tratamento adequado durante o pré-natal é de extrema importância”, aconselha.

Tratamento

O teste é solicitado no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre da gestação. Caso o diagnóstico seja positivo para a doença, começa o tratamento do casal. “Tanto a mulher como o seu parceiro sexual são tratados, o que, consequentemente, reduz a incidência da sífilis congênita”, explica Daniela.

A sífilis durante a gestação pode provocar aborto, prematuridade e sequelas neurológicas. O bebê pode morrer após o parto. O pré-natal é importante para identificar a doença. Esse serviço está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBSs).

Crianças nascidas de mães contaminadas são consideradas de potencial risco de contaminação, mesmo que as genitoras tenham recebido tratamento. Essas crianças podem ter acompanhamento médico nas UBSs.